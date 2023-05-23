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Пушилин заявил, что Бахмут получит советское название Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что город Артемовск (историческое название — Бахмут) сохранит свое советское название. Он указал, что Бахмут — это название из Российской империи, а при СССР город носил название Артемовск.

«Есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов и районов (в границах бывшей Донецкой области Украины.— ''Ъ'') возвращаются к 11 мая 2014 года. Поэтому это Артемовск, и точка»,— сказал господин Пушилин на видео, снятом по пути в Артемовск. Он направился в город для оценки предстоящей работы гражданских служб.

Бахмут был основан в XVI веке. В 1924 году советские власти переименовали город в честь революционера Федора Сергеева, известного под псевдонимом Артем. В 2015 году городской совет принял решение о возвращении прежнего названия.

Бои за Бахмут велись с лета 2022 года. Первым о взятии Бахмута 20 мая сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Вслед за ним об этом сообщило Минобороны России. Той же ночью президент России Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции. Украина утверждает, что ее войска по-прежнему остаются в городе.

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