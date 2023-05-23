Politico: Блинкен убедил власти США, что Россия не ответит на передачу Украине истребителей F-16

Решение администрации США поддержать поставки истребителей F-16 Украине было результатом «нескольких недель дискуссий» и дипломатических усилий, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, госсекретарь Энтони Блинкен, который настоял на передаче F-16 Киеву, сделал это из-за уверенности, что такой шаг не приведет к эскалации военного конфликта со стороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По данным Politico, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан задумался, как поддержать долгосрочную модернизацию ВВС Украины, после визита в Киев в ноябре в 2022 года. В последние недели, когда Запад закончил поставки подавляющего большинства вооружений, нужных Украине для контрнаступления, высокопоставленные чиновники снова подняли вопрос об истребителях.

Один из источников издания отмечает, что господин Блинкен сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента США Джо Байдена отправить F-16. Изначально Пентагон был обеспокоен возможностью эскалации с российской стороны в случае поставок истребителей. Однако госсекретарь «за последний год заметил, что Россия редко выходит за рамки риторики», несмотря на наращивание поставок вооружений Киеву. Еще одним его аргументом были «долгосрочные потребности Украины», потому что, по мнению Энтони Блинкена, Россия все равно будет представлять для нее угрозу в обозримом будущем. Кроме того, в пользу Киева сыграло то, что украинские военные сумели быстро научиться работать с установками ПВО Patriot.

Вопрос об истребителях снова подняли в апреле на встрече глав оборонных ведомств стран Запада на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Politico. Во время встречи коллеги запросили у Пентагона разрешение на обучение украинцев пилотированию F-16. Глава Пентагона Ллойд Остин поднял этот вопрос перед Советом национальной безопасности, и оба ведомства в итоге согласились. После этого господин Остин поднял этот вопрос в беседе с президентом в преддверии саммита G7, порекомендовав США одобрить инициативу.

Окончательно согласовать план удалось во время поездки Джейка Салливана в Лондон в начале мая, уточняет издание. По его данным, именно там господин Салливан и представители Великобритании, Франции и Германии согласовали детали двухэтапного плана, который предполагает обучение пилотированию F-16, а затем и отправку истребителей Украине. По возвращении в Вашингтон 11 мая советник президента проинформировал Джо Байдена «о широкой поддержке союзниками» двухэтапного плана, после чего господин Байден сказал, что поддержит этот план на встрече лидеров G7 в Хиросиме.

20 мая в администрации США заявили, что американский президент поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Киеву самолеты. Пентагон при этом считает, что поставка F-16 кардинально не изменит хода боевых действий в пользу Украины. Владимир Зеленский признал, что поставки истребителей не произойдут быстро.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер