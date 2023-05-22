Госдеп США назвал приоритетным вопрос поставок Украине истребителей F-16

Оснащение военно-воздушных сил Украины американскими истребителями F-16 остается приоритетным вопросом для США. Так представитель Госдепа Мэтью Миллер ответил на вопрос, повлияет ли информация о возможном использовании американских вооружений для ударов по территории России на планы по поставкам F-16.

«Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы»,— сказал господин Миллер на брифинге. При этом он добавил, что пока не может уточнить, когда и какие страны будут участвовать в поставках истребителей и обучении украинских пилотов.

Мэтью Миллер подчеркнул, что США «очень четко донесли до украинской стороны» свою позицию относительно ударов по территории России. По его словам, Вашингтон «не способствует и не поощряет» подобные инциденты.

Украина просила об американских истребителях F-16 с начала 2023 года. США долгое время отказывались от поставок. Президент США Джо Байден утверждал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа. В феврале помощник американского президента Джейк Салливан говорил, что поставки не планируются ни в настоящее время, ни в обозримом будущем.

21 мая он заявил, что США еще не решили, будут ли сами поставлять истребители F-16 Украине или этим займутся европейские союзники Вашингтона. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что на передаче Украине истребителей F-16 настоял госсекретарь Энтони Блинкен.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян