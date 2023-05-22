Госдеп: США четко дали понять Украине, что не поощряют ударов по целям в России

США не способствуют украинским атакам по целям внутри России, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Эту мысль Вашингтон очень четко донес до Киева, отметил он.

«Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ»,— сказал господин Миллер во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

В рамках военной поддержки Украины после начала военной операции Запад поставляет различные типы вооружений. Вашингтон среди прочего посылает Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом эти РСЗО гипотетически способны бить с территории Украины по целям в России.

Сегодня в Белгородскую область зашла с территории Украины диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Главное разведывательное управление Украины заявило, что отряды были сформированы состоящими из россиян «Легиона ''Свобода России''» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». Их целью, по словам представителя ГУР, было создание «полосы безопасности для защиты гражданских украинцев». При этом официально Киев не подтвердил своей ответственности, заявив о действиях «партизан».

О военной поддержке Украины читайте в публикации «Ъ» «России устроили Хиросиму».

Мария Федотова