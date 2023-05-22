МИД Нидерландов: обучение украинских летчиков на европейских базах очень скоро начнется

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что украинские летчики начнут подготовку к управлению американскими истребителями F-16 на базах европейских стран в ближайшее время. Где именно будет проходить обучение, господин Хукстра не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier Douliery / Pool / AP Фото: Olivier Douliery / Pool / AP

Также глава нидерландского МИДа не сообщил, будут ли задействованы голландские инструкторы и истребители. Неизвестно и когда конкретно начнутся мероприятия. «Но каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы очень быстро конкретизировали детали. Каждый час на счету»,— сказал голландский министр (цитата NL Times).

Изданию известно, что тему обучения украинских летчиков Нидерланды прорабатывают совместно с Бельгией, Данией и Норвегией. Перспективы поставок истребителей непосредственно на Украину голландская сторона не комментирует.

20 мая The Washington Post сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен продавил решение о начале поставок F-16 на Украину (до этого в Белом доме выступали против). В тот же день российский МИД пригрозил западным странам «колоссальными последствиями» в случае начала поставок таких самолетов Киеву.

21 мая президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов к управлению истребителями четвертого поколения, в том числе американскими F-16. В Вашингтоне с тем, будут ли они сами передавать самолеты Киеву, пока не определились.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба