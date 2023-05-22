Рябков: гипотетический выход США из ДСНВ не повлияет на позицию России

Гипотетический выхода США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не повлияет на позицию России в данном вопросе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что Москва продолжает придерживаться «главных количественных ограничений на боезарядные носители», несмотря на приостановку действия ДСНВ.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Что касается тех или иных действий, которые мы можем и должны предпринять для обеспечения собственной безопасности, то это и так делается, так что посмотрим, что надумают на этот счет политики в Вашингтоне, где, как мы отмечаем, сегодня довольно много поводов для межпартийных разборок»,— добавил господин Рябков (цитата по ТАСС).
Россия в марте приостановила участие в ДСНВ. В МИД РФ обвинили США в нарушениях договора и сказали, что Вашингтон должен кардинально изменить курс по отношению к Москве. США в ответ решили перестать предоставлять РФ часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавали дважды в год в рамках ДСНВ. В мае сенаторы-республиканцы подготовили законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».