Рябков: гипотетический выход США из ДСНВ не повлияет на позицию России

Гипотетический выхода США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не повлияет на позицию России в данном вопросе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что Москва продолжает придерживаться «главных количественных ограничений на боезарядные носители», несмотря на приостановку действия ДСНВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что касается тех или иных действий, которые мы можем и должны предпринять для обеспечения собственной безопасности, то это и так делается, так что посмотрим, что надумают на этот счет политики в Вашингтоне, где, как мы отмечаем, сегодня довольно много поводов для межпартийных разборок»,— добавил господин Рябков (цитата по ТАСС).

Россия в марте приостановила участие в ДСНВ. В МИД РФ обвинили США в нарушениях договора и сказали, что Вашингтон должен кардинально изменить курс по отношению к Москве. США в ответ решили перестать предоставлять РФ часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавали дважды в год в рамках ДСНВ. В мае сенаторы-республиканцы подготовили законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Лаура Кеффер