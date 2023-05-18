Республиканцы подготовили законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил

Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект (.pdf), предполагающий выход США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также укрепление американских ядерных сил. Россия с февраля приостановила участие в договоре.

Авторы документа под названием «Нет новому договору об СНВ» — сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и другие.

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Они считают, что продление договора с Россией было ошибкой со стороны американских властей, поскольку Москва в последние годы отказывалась от выполнения необходимых условий. Тем самым договор не обеспечивал безопасность Соединенных Штатов, а напротив, ограничивал себя «в одностороннем порядке», пока Китай наращивал силы.

В документе говорится, что США необходим новый договор о контроле над ядерным вооружением, который будет включать в себя все виды этого оружия, а также распространится на Китай. Сенаторы считают, что США должны быть готовы к «стратегической обстановке», в которой они столкнутся с двумя ядерными противниками — Китаем и Россией.

О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент Владимир Путин. Госдеп назвал это решение юридически недействительным. Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. В частности, речь шла о недопуске российской стороны к инспекциям американских объектов.

Госдеп США, в свою очередь, говорил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировке инспекций ядерных объектов и отказе от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения.

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