Постпред Франции: Россия не должна победить в конфликте с Украиной

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер считает, что нельзя позволить России победить в конфликте на Украине. По его мнению, «российская агрессия» «должна провалиться». Дипломат убежден, что нельзя жить в мире, «где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы».

«Чего Россия ожидает? Что поставки оружия Украине прекратятся? Чтобы Россия смогла выиграть эту войну и навязала свою волю?… Россия не может и не должна выиграть этот конфликт. Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы»,— сказал он на заседании Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

Bloomberg сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу российско-украинских переговоров. По данным агентства, Евросоюз и США раскритиковали такой подход. Кремль сказал, что ему неизвестно об этой инициативе. МИД Китая поддержал стремление возобновить переговоры Москвы и Киева.

О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер