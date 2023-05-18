Посол Украины в Турции заявил, что выполнение требований России не входит в зерновое соглашение

Зерновое соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на международные рынки, оно не предусматривает выполнения требований России, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Требования российской стороны сейчас обсуждаются, отметил он. Посол напомнил, что меморандум о решении этих вопросов с Москвой подписывала ООН, и они, по словам господина Боднара, идут отдельно от зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины

«В самом соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей России»,— сказал дипломат (цитата по изданию «Укринформ»). «То, что Россия пытается сейчас "прицепить", это вопросы, связанные с аммиакопроводом, со снятием санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями»,— пояснил он и добавил, что эти вопросы пока находятся в дискуссии.

По словам Василия Боднара, зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате. МИД РФ тем временем заявил, что зерновую сделку не продлят в случае невыполнения условий России до 17 июля.

Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года при участии Турции, обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. 17 мая было объявлено о ее продлении на два месяца. При этом требования российской стороны о снятии санкций с операций по оплате российской внешней торговли зерном и экспорта удобрений пока не выполнены.

Подробнее о продлении сделки — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Мария Федотова