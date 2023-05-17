Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 17 мая. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск

Под Белгородом оторвало стопу мужчине, наступившему на мину.

Мэр Липецка Евгения Уваркина собирается судиться с автором книги «В постели с врагом».

Экс-депутат горсовета Белгорода Сергей Фуглаев снова предстал перед судом за мошенничество.

Владелец «Воронежсельмаша» Егор Коблик перезапустит завод John Deere в Оренбурге.

Дочь экс-главы администрации Новоусманского района Воронежской области Владимира Чернышова Любовь Овчинникова получила пять лет колонии с девятилетней отсрочкой.

Обвиняемый в хищении 5 млн рублей курский преподаватель Алексей Горлов арестован на два месяца.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...