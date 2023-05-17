Главные новости за 17 мая. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск

Под Белгородом оторвало стопу мужчине, наступившему на мину.

Мэр Липецка Евгения Уваркина собирается судиться с автором книги «В постели с врагом».

Экс-депутат горсовета Белгорода Сергей Фуглаев снова предстал перед судом за мошенничество.

Владелец «Воронежсельмаша» Егор Коблик перезапустит завод John Deere в Оренбурге.

Дочь экс-главы администрации Новоусманского района Воронежской области Владимира Чернышова Любовь Овчинникова получила пять лет колонии с девятилетней отсрочкой.

Обвиняемый в хищении 5 млн рублей курский преподаватель Алексей Горлов арестован на два месяца.