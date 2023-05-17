Владелец «Воронежсельмаша» Егор Коблик перезапустит завод John Deere в Оренбурге

Российский производитель элеваторного оборудования и сельхозтехники «Коблик групп» Егора Коблика (один из основных активов — завод «Воронежсельмаш») планирует начать работу в Оренбургской области. Об этом рассказали в правительстве региона. Планируется, что «Коблик групп» сменит в регионе иностранную компанию John Deere, завод которой закрылся в Оренбурге из-за санкций.

«Компания намерена инвестировать в Оренбуржье сотни миллионов рублей. Будет создано больше 200 рабочих мест»,— сообщили в облправительстве. Егор Коблик отметил, что площадка в Оренбурге «отлично подготовлена и оборудована», она позволит предприятию расширить линейку выпускаемой продукции. Компания хочет перезапустить производство уже в этом году. На первом этапе в Оренбург будет перевезено производство прицепных машин, в последующем планируется выпускать зерноперегрузчики, конвейерные сушилки.

«Коблик групп» включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех» и «Запагромаш» в Воронеже, Смоленске и Минске. Также в холдинг входит компания «Кузница» – официальный дилер ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами. По данным правительства Оренбургской области, в 2022 году общая выручка холдинга составила 15 млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты разных уровней — более 1,5 млрд руб.

Мария Старикова