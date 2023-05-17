Обвиняемый в хищении 5 млн рублей курский преподаватель Алексей Горлов арестован на два месяца

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство регионального управления СКР о заключении под стражу на месяц и 29 дней сотрудника Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Алексея Горлова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

О возбуждении уголовного дела управление СКР сообщило 16 мая. Тогда имя фигуранта не раскрывалось.

В пресс-службе судебной системы рассказали, что Алексей Горлов возглавляет департамента научных исследований ЮЗГУ. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года он «с иными неустановленными лицами» под видом оплаты по договору фактически не оказанных образовательных услуг 354 слушателям вуза похитил более 5 млн руб. Кроме того, в СКР отмечали, что Алексей Горлов с целью сокрытия мошенничества организовал изготовление и выдачу свидетельств, содержащих заведомо ложные сведения о пройденной слушателями программе по повышению квалификации.

Алексею Горлову 38 лет. Он родился в 1984 году в Курчатове Курской области. В 2002 году окончил с золотой медалью местную школу №6. Потом учился в Курском государственном техническом университете по специальностям «электроснабжение» и «экономика и управление». В 2007 году защитил по ним дипломы. В 2011 году в том же вузе защитил кандидатскую диссертацию на тему «Модель, метод и алгоритм управления состоянием энергоснабжающей организацией». С 2007 года работает в ЮЗГУ на разных должностях.

Алексей Горлов и его защитники возражали против ареста, «ссылаясь на необоснованность и недоказанность предъявленного обвинения, готовность сотрудничать со следствием, состояние здоровья членов семьи обвиняемого».

Постановление суда не вступило в законную силу.

О деле другого преподавателя ЮЗГУ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С экзаменов взятки гладки».

Александр Прытков

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