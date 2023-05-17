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Коммерсантъ FM
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Великобритания не будет передавать ВСУ свои истребители Typhoon

Великобритания пока не планирует поставлять Украине истребители Eurofighter Typhoon, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. При этом он отметил, что Лондон готов оказать помощь при подготовке украинских военных летчиков к управлению западными военными самолетами.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что Typhoon не будет подходящим выбором»,— сказал глава британского оборонного ведомства на пресс-конференции в Берлине (цитата по ТАСС).

В то же время господин Уоллес отметил, что Великобритания готова помогать в обучении украинских пилотов. Однако, по его словам, этот процесс займет «значительный период времени». «Очевидно, что мы можем внести свой вклад в обучение, но с ограничениями, поскольку у нас нет пилотов для F-16. Мы можем делать то, что делали раньше… Любой стране, которая приходит к нам и говорит, что хочет предоставить Украине танки, мы помогаем в этом вопросе»,— добавил он (цитата по Reuters).

В конце января власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, заявив, что они должны остаться в США. В Бундестаге также исключили поставки немецких истребителей Украине.

В свою очередь, передать Украине самолеты согласились Польша и Словакия. Варшава отправила Киеву 14 истребителей МиГ-29, еще 13 истребителей МиГ-29 передала Братислава. Сегодня, 17 мая, Великобритания и Нидерланды по итогам встречи премьеров Риши Сунака и Марка Рютте объявили о планах создать международную коалицию для закупок истребителей F-16 для Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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