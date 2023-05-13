Главные новости к утру 13 мая

Уровень будущей западной поддержки Украины зависит от успехов контрнаступления, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Как пишет Financial Times (FT), чиновники в США действительно считают важными успехи на поле боя, чтобы Конгресс продолжал утверждать пакеты военной помощи.

Шесть детей пострадали при обстреле Луганска, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. При спасении людей на месте обстрела пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Джо Байден заявил о готовности США ликвидировать запасы химического оружия к осени. Американские власти в прошлые годы неоднократно говорили о планах завершить процесс к сентябрю 2023-го.

Российские власти призвали жителей подконтрольных РФ поселений Харьковской области эвакуироваться. Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщал, что Россия контролирует 29 населенных пунктов Харьковской области с населением 3 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 12 мая подписал указ о новых антироссийских санкциях. Вместе с тремя другими такими указами, утвержденными в тот же день, ограничения коснулись 258 физических лиц и 733 компаний.

Посол США Рубен Бригети извинился за свои слова о том, что ЮАР поставляет оружие РФ, сообщил МИД ЮАР. Сам он заявил, что на встрече с министром Наледи Пандор «исправил неверное впечатление» от своего выступления.