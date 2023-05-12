Главные новости за 12 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Джанкойском районе Крыма во время учебно-тренировочного полета упал военный вертолет. Оба летчика погибли.

Следователи предъявили обвинение троим фигурантам по делу об убийстве в Краснодарском крае аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.

Предварительная стоимость строительства курорта «Новая Анапа» составляет около 1 трлн руб. По словам мэра, это не окончательная цифра.

На Кубани приостановят исполнительные производства в отношении военнослужащих-контрактников, участвующих в СВО.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» планирует открыть музей и туристический центр на базе азербайджанского актива — винного завода «АСК Шеки Шараб».

Мэр Анапы Василий Швец решил пополнить ряды Кубанского казачьего войска. Присяга пройдет в день Святой Троицы (4 июня).

На западе Крыма силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

В Анапе приступили к проектированию крытого аквапарка. По словам мэра Василия Швеца, он должен стать самым крупным в ЮФО.

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