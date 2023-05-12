«Абрау-Дюрсо» создаст музей и центр винного туризма в Азербайджане

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» планирует открыть музей и туристический центр на базе азербайджанского актива – винного завода «АСК Шеки Шараб». Об этом рассказал собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов на I Форуме винного туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наш проект в Азербайджане уже приносит реальные результаты. Мы вышли на первое место по экспорту винодельческой продукции Азербайджана в Россию. Кроме этого, в Азербайджане планируется открытие музея и туристического центра по тому же принципу, что и в Абрау-Дюрсо»,– рассказал господин Титов.

Он отметил, что Азербайджан в советские годы был одним из лидеров виноделия, площади виноградников в стране превышали 270 тыс. га. Позже площади виноградников сократились, но отрасль начала активно развиваться.

В декабре 2021 года «дочка» ГК «Абрау-Дюрсо» – ООО «AzAbrau» – стала победителем приватизационного конкурсa на приобретение винного завода «АСК Шеки Шараб» в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год. Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, ГК «Абрау-Дюрсо» вложит более 2,3 млн евро в развитие предприятия.

Шекинский район находится в знаменитой Алазанской долине — ключевом винодельческом регионе Кавказа.

Как ранее сообщалось, на базе азербайджанского актива «Абрау-Дюрсо» планирует производить элитные, а также десертные виноградные вина. Кроме того, компания высадит здесь собственные виноградники: в первую очередь для «Абрау-Дюрсо» представляют интерес местные автохтонные сорта «мадраса» и «баяншира».

Наталья Решетняк

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