На Кубани приостановят исполнительные производства в отношении контрактников, участвующих в СВО

На Кубани приостановят исполнительные производства в отношении военнослужащих-контрактников, выполняющих задачи СВО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Меры не распространяются на производства по алиментным обязательствам и связанным с возмещением вреда в связи со смертью кормильца.

«Ходатайство о приостановлении исполнительного производства следует подать сразу после заключения контракта в отдел судебных приставов по месту возбуждения производства – любым удобным способом, в том числе, посредством личного кабинета по портале Госуслуг»,— говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что производства в отношении участников спецоперации могут быть приостановлены по ходатайству самих военнослужащих или их

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram