Убийцам аниматоров на Кубани предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение троим фигурантам по делу об убийстве в Краснодарском крае аниматоров - 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжает расследование уголовного дела об убийстве, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Во время предварительного следствия всем действиям обвиняемых дадут юридическую оценку.

Вечером 28 апреля 2023 года, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались из Усть-Лабинска после проведения мероприятия. На участке дороги между станицами Каневская и Березанская у машины мужчины пробило колесо, и аниматоры остановились. В этом же время на дороге находились 30, 31 и 45-летний мужчины. Они напали на мужчину и девушку, связали их и похитили их банковские карты, с которых позже сняли более 187 тыс. руб.

Через несколько часов 31-летний преступник отвез мужчину на участок около автодороги хутор Память Ленина – станица Ирклиевская. Там он нанес ему множественные колото-резаные ранения в область тела и шеи, от которых аниматор скончался. Его тело скрыли в лесном массиве, а его автомобиль сожгли в лесополосе на территории Брюховецкого района.

Утром 29 апреля 2023 года 45-летний преступник отвез Татьяну Мостыко на участок между хутором Коржи и станицей Крыловской Ленинградского района, где убил ее. Тело девушки также скрыли в лесном массиве.

Всех трех фигурантов задержали в разных районах Кубани - на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов. Сейчас они находятся под стражей.

Сейчас все неравнодушные подписывают петицию, в которой требуют назначить пожизненный срок для преступников. К 12 мая она собрала уже более 36 тыс. подписей.

Татьяна Ручкина

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