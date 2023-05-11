Щит — опустить, стрелу — убрать

Международные посредники, прежде всего Египет, делают все возможное, чтобы остановить очередное противостояние между Израилем, начавшим операцию «Щит и стрела», и палестинским движением «Исламский джихад» в секторе Газа. При этом пока конкретных договоренностей достичь не удалось. Основной вопрос сейчас — присоединится ли к запуску ракет по Израилю палестинское движение «Хамас», которое, собственно, и контролирует сектор Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракеты, запущенные палестинцами с территории сектора Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters Ракеты, запущенные палестинцами с территории сектора Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters

Израиль третий день атакует объекты палестинского движения «Исламский джихад», а также его бойцов в секторе Газа. Операция получила название «Щит и стрела» и стала ответом на обстрелы израильской территории из Газы в начале мая.

Напомним, тогда в отместку за смерть в результате голодовки в израильской тюрьме одного из лидеров «Исламского джихада» Хадра Аднана палестинские группировки выпустили по Израилю десятки ракет. Израильтяне нанесли ответный удар по инфраструктуре «Исламского джихада», операция была короткой и обошлась без жертв. Столь сдержанная реакция вызвала разногласия внутри правящей коалиции в Израиле. Премьер-министра Биньямина Нетаньяху начали обвинять в мягкотелости как внутри его родной парии «Ликуд», так и в союзных с ним крайне правых партиях.

Однако выяснилось, что Израиль решил не останавливаться. В ночь на вторник израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа. Были ликвидированы три высокопоставленных члена «Исламского джихада».

Один из них, согласно заявлениям израильских спецслужб, планировал организовать производство ракет на Западном берегу реки Иордан. Вместе с этой «тройкой» были убиты еще два боевика и десять мирных граждан, в том числе дети. Среди погибших — палестинский врач Джамал Абу Хасван, имевший российское гражданство, его жена и сын.

После этого в Израиле начали ждать традиционного ответа «Исламского джихада», но движение решило потянуть время. Ракеты в сторону Израиля полетели только днем в среду. За сутки из сектора Газа было выпущено более 500 ракет, больше половины из них упала на палестинской территории, в том числе приведя к жертвам.

Со своей стороны Израиль церемониться не стал, жестко отвечая на все атаки. Всего за дни израильской операции погибли по меньшей мере 25 палестинцев — как боевики «Исламского джихада», ответственные за запуски ракет, так и обычные граждане. В Израиле обошлось без погибших, хотя было несколько прямых попаданий в дома. Сирены тревоги в среду звучали как на юге Израиля, так и в центре страны. Система ПРО «Железный купол» сбивала ракеты в том числе и над Тель-Авивом.

Практически сразу с началом израильской военной операции к разрешению кризиса подключились посредники. В первую очередь Египет, который пытался не допустить эскалации конфликта со стороны «Исламского джихада».

Однако, как пишут арабские СМИ, лидеры этого палестинского движения первоначально просто не отвечали на звонки из Каира. Но после того, как Израиль буквально объявил охоту за лидерами «Исламского джихада», египетское посредничество оказалось востребованным. К переговорам также подключились Катар, Иордания и представители ООН.

Весь день в среду поступала противоречивая информация о прекращении огня. Израильские СМИ писали, что переговоры запросил «Исламский джихад», а арабские, наоборот, ссылались на то, что инициатива исходит от Израиля.

Вечером в среду казалось, что «Исламский джихад» выпустил (в том числе снова по Тель-Авиву) традиционный финальный залп перед прекращением огня. Но новости о заключении соглашения так и не появились, и Израиль не остановил военную операцию.

В ночь на четверг были ликвидированы член военного руководства «Исламского джихада» и командир его ракетного подразделения Али Хасан Гали и еще двое боевиков. Со своей стороны палестинцы также продолжили в четверг ракетные обстрелы, правда ограничиваясь только югом Израиля.

Не прекращали своих усилий и посредники. В четверг утром представители «Исламского джихада» прибыли в Каир. Делегацию возглавил глава политического отдела движения Мухаммед аль-Хинди. По информации арабских СМИ, палестинцы выдвинули четкие условия заключения соглашения о прекращении огня: возвращение тела Хадра Аднана, прекращение израильских операций по ликвидации членов движения и отмена традиционного израильского «марша флагов» в День Иерусалима (18–19 мая), который часто провоцирует эскалацию в регионе.

По данным израильской газеты Haaretz, Израиль не собирается отказываться от практики точечных ликвидаций, но готов соблюдать соглашение о прекращении огня, если оно будет заключено. Израиль также против включения в сделку вопроса о теле Хадра Аднана — он и так собирался вернуть его родным на следующей неделе и не хочет, чтобы это выглядело как заслуга «Исламского джихада». Так что переговоры продолжаются.

В израильских СМИ появилась информация, что в Израиль уже отправилась египетская делегация. Кроме того, Иордания сообщила, что пытается добиться прекращения огня между сторонами на срок от четырех до шести месяцев. Но пока ничего определенного нет, и в Израиле не исключают, что обстрелы его территории будут усилены.

Один из главных вопросов этих дней — присоединится ли к запуску ракет по Израилю палестинское движение «Хамас», которое, собственно, и контролирует сектор Газа.

По одной из версий, «Исламский джихад» тянул с ответом Израилю после ликвидации своих боевиков во вторник, так как надеялся выступить с «Хамас» единым фронтом. На этом, в частности, настаивал Иран, который давно поддерживает «Исламский джихад», но в то же время ведет диалог и с «Хамас». Однако последний ограничился только политическими заявлениями из серии, что силы сопротивления Израилю выступают единым фронтом и решение об обстрелах принято совместно. Свой военный ресурс «Хамас» не использовал.

Региональные СМИ утверждают: Израиль предупредил «Хамас», что не будет трогать его объекты, если движение останется в стороне. Аналогичная ситуация была в августе прошлого года, когда Израиль воевал в Газе только с «Исламским джихадом».

Подключение «Хамас» к ракетным обстрелам Израиля неизбежно привело бы к расширению израильской операции в секторе Газа. Однако пока и Израиль, и «Хамас» заинтересованы друг в друге, по крайней мере находят общий язык и соблюдают достигнутые еще два года назад договоренности. Израильтяне позволяют Катару перечислять деньги «Хамас» на выплаты госслужащим, а также выдают разрешение на работу тысячам палестинцам из Газы.

Со своей стороны «Хамас» не дает выйти ситуации в Газе из-под контроля, понимая, что именно он будет отвечать в глазах палестинцев и многих арабских стран за все последствия израильских ударов по Газе в случае расширения боевых действий. Не случайно появились сообщения, что «Исламский джихад» пожаловался Ирану, что «Хамас» сдал израильтянам несколько важных объектов движения.

При этом очевидно, что «Исламский джихад» никогда бы не пошел на масштабные обстрелы Израиля, если бы не разрешение «Хамас». Совсем промолчать хамасовцы не могли, иначе потеряли бы репутацию ведущей силы палестинского сопротивления. И не исключено, что, если израильская операция в Газе затянется и число жертв среди палестинцев возрастет, им придется вступить в противостояние, несмотря на желание остаться в стороне.

Впрочем, израильтяне также не заинтересованы в затягивании и расширении боевых действий. С ростом жертв в Газе усилится давление на них международного сообщества. США хоть и поддержали Израиль, в том числе не дав принять осуждающее его действия заявление Совбеза ООН, но дали понять, что нужно выходить на деэскалацию.

Марианна Беленькая