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Коммерсантъ FM
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Рогов заявил о переброске Украиной бронетехники «на линию фронта»

Украина перебросила «на линию фронта» бронетехнику, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, на передовой размещена многотысячная группировка украинских войск. Господин Рогов оценивает ситуацию в регионе как напряженную, но не видит паники среди населения.

«Противник перебросил на линию фронта бронетехнику. Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области»,— сказал господин Рогов «РИА Новости».

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий накануне, 5 мая, объявил эвакуацию жителей 18 населенных пунктов вглубь области. Речь идет о примерно 70 тыс. человек. Людей будут вывозить в том числе из Энергодара, где находится Запорожская АЭС, но сотрудников станции пока не планируют эвакуировать. Глава региона ожидает контрнаступления Украины в ближайшие дни или часы.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

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