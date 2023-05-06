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Коммерсантъ FM
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Командир спецназа «Ахмат» сообщил о достаточном количестве боеприпасов в зоне СВО

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов заявил, что у российских войск достаточно боеприпасов для обороны и наступления. Незадолго до этого основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о снарядном голоде в Бахмуте.

«Такого, чтобы всегда всего хватало, на войне не было, нет и не будет никогда. <…> Сказать, что у нас сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем, но достаточно для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага. Я считаю, что этого вполне достаточно»,— сказал господин Алаудинов «России 24» (цитата по ТАСС).

Евгений Пригожин накануне, 5 мая, объявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут (Артемовск) 10 мая. По его словам, по первоначальному плану ЧВК должна была занять город к 9 мая. Бизнесмен объяснил, что его бойцы не могут взять 2 кв. км из 45 кв. км из-за снарядного голода и высоких потерь личного состава. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого обратился к Евгению Пригожину, министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Валерию Герасимову с призывом проявить взаимопонимание и поддержать друг друга в процессе выполнения задач военной операции.

Господин Шойгу в тот же день, 5 мая, проинспектировал в Южном военном округе подготовленную для спецоперации технику. 2 мая министр заявил, что армия получает достаточно «боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику».

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

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