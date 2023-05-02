МИД России выразил решительный протест из-за изъятия школы в Варшаве

МИД России сообщил, что выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому в связи с захватом здания школы при посольстве в Варшаве. Он был вызван в МИД сегодня, 2 мая, и пробыл в здании около 20 минут.

«Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично — он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу»,— говорится в сообщении МИДа.

Из заявления ведомства также следует, что МИД расценивает инцидент со школой в Варшаве как «очередное звено» польской политики, направленной на разрушение отношений с Россией. «Упомянутые шаги Варшавы, безусловно, не останутся без нашей должной реакции, которая не заставит себя долго ждать»,— заключили в МИДе.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия имущества в пользу государства. Польский МИД объяснял, что некоторые объекты недвижимости в Польше Россия занимает незаконно, а государство изымает те здания, которые «не используются в дипломатических и консульских целях». На фоне инцидента посольство РФ в Варшаве допустило разрыв дипломатических отношений стран.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Лусине Баласян