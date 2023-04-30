Зеленский рассказал Макрону о перспективах на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что поговорил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По словам президента Украины, он, в частности, подробно проинформировал своего французского коллегу о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне, а также акцентировал внимание господина Макрона на первоочередных потребностях вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога»,— добавил господин Зеленский.

Предыдущий разговор лидеров Франции и Украины состоялся 15 апреля. Тогда главы государств обсудили, в частности, обстановку на линии соприкосновения и предложенную Киевом «формулу мира».

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении президента Франции разработать план мирного урегулирования на Украине при поддержке КНР. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов раскритиковал желание господина Макрона разработать мирный план без участия Киева.

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Эрдни Кагалтынов