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Коммерсантъ FM
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Зеленский рассказал Макрону про обстановку на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение часа беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили сотрудничество в военной сфере, а также обстановку на линии соприкосновения.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«В часовом разговоре с Эмманюэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на передовой»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. Кроме того, президенты обсудили шаги по реализации украинской формулы мира и скоординировали действия на ближайшие международные встречи.

4 января в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Франции, по данным источников французских СМИ, пообещал поставить современные боевые танки AMX-10 RC. Последняя личная встреча Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрроня была в Париже 9 февраля.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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