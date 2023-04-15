Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте и о дальнейших намерениях ВСУ

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Главы государств, в частности, обсудили ситуацию на передовой, необходимость получения Украиной гарантий безопасности перед вступлением в НАТО и предложенную Киевом «формулу мира».

«У меня была почти полуторачасовая беседа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном»,— написал президент Украины в Telegram.

Президенты обсудили недавний визит господина Макрона в Китай. Господин Зеленский рассказал французскому президенту о ситуации на фронте и о дальнейших намерениях Украины «освободить все наши территории». Украинский президент высоко оценил намерение Франции оказывать Украине военную поддержку.

Кроме того, главы государств обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля, а также его ожидаемые результаты. В частности, господин Зеленский отметил необходимость получения Украиной гарантий безопасности до ее вступления в альянс. Особое внимание в ходе разговора было уделено украинской «формуле мира», сообщил господин Зеленский.

Предыдущий телефонный разговор президентов Франции и Украины состоялся 1 апреля. Тогда главы государств обсудили сотрудничество в военной сфере, а также обстановку на линии соприкосновения. Последняя личная встреча Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрроня была в Париже 9 февраля.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов