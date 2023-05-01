Высокие технологии пошли в рост

В апреле после годового перерыва самым популярным направлением для капиталовложений у международных инвесторов вновь стали акции высокотехнологичных компаний. Инвесторы воодушевлены финансовыми отчетами компаний и ожидают завершения роста ставки ФРС. Для подорожания российских бумаг есть внутренние причины: отечественные технологические компании занимают ниши уходящих из РФ зарубежных фирм. Однако такие инвестиции являются долгосрочными, к тому же компании на начальных этапах развития не выплачивают дивиденды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Годовой перерыв

Апрельский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America, свидетельствует о резком росте популярности вложений в акции высокотехнологичных компаний. Согласно опросу, 30% респондентов заявили, что такие вложения — самые востребованные у мировых инвесторов. В последний раз интерес к акциям технологических компаний был столь высоким больше года назад, в январе 2022-го. После этого наиболее популярными были вложения в доллар, в феврале 2023 года самой востребованной инвестиционной идеей была покупка акций китайских компаний, а в марте — европейских.

Возвращение интереса инвесторов к технологическому сектору во многом связано с ожиданиями завершения цикла роста процентных ставок в США на фоне банковского кризиса в стране и улучшения ситуации с инфляцией.

По данным Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 5% в годовом выражении, что на 1 п. п. ниже показателя февраля и на 4,1 п. п. ниже многолетнего максимума, установленного летом минувшего года. В таких условиях участники рынка оценивали в 69% вероятность того, что ФРС на майском заседании поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 5–5,25%, и это будет последним повышением в этом цикле. Более того, участники рынка не исключают одного понижения ставки во втором полугодии.

Национальные особенности IT-компаний

Поскольку технологические компании, как правило, более чувствительны к денежно-кредитной политике ФРС, решения регулятора относительно изменения ключевой ставки являются значимым фактором, который оказывает влияние на акции данных эмитентов, отмечает аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова. С начала года индекс широкого рынка S&P-500 вырос на 8,5%, в то время как индекс высокотехнологичных компаний S&P прибавил более 20%.

«Среди факторов роста можно выделить фактор сезона отчетностей компаний сектора, ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и перспектив его внедрения, а также низкую база прошлого года»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Кондратьев.

Акции иностранных высокотехнологичных компаний торгуются на СПБ Бирже, однако с этого года покупать их могут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы могут купить акции либо ПИФов, ориентированных на вложение в акции таких компаний, либо российских высокотехнологичных компаний. К ним участники рынка относят в первую очередь Yandex, Ozon, HeadHunter, Cian, VK. У этих компаний из-за санкционной изоляции российского рынка есть только внутренние причины для дальнейшего роста, ключевой из которых стал уход из РФ иностранных конкурентов и возможность занять их долю рынка. Чем они, как считает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев, успешно воспользовались.

Об этом говорят не только прошедшие в последнее время сделки, такие как выкуп VK контрольной доли Medium Quality или приобретение Yandex доли Uber в совместном проекте, но и финансовые отчеты компаний. По итогам первого квартала 2023 года, Yandex увеличил выручку на 54%, до 163,3 млрд руб. VK и Ozon пока отчитались только по четвертому кварталу 2022 года. У первой компании выручка выросла почти на 20% и оказалась лучше ожиданий аналитиков. У Ozon выручка выросла на 41%, причем выручка от оказания услуг выросла в 2,2 раза, обращает внимание Евгений Воробьев.

Решающие кадры

Однако аналитики обращают внимание на риски, присущие таким компаниям. Прежде всего, бизнес компаний в существенной степени зависит от возможности покупать необходимое зарубежное оборудование, аналоги которому не всегда есть в РФ, отмечает господин Воробьев. Кроме того, деятельность высокотехнологичных компаний зависит от доступности ИТ-кадров, что в текущих условиях создает определенные препятствия для развития.

Необходимо также помнить, что бизнес-процесс таких компаний зависит от регуляторных мер в отношении ИТ-сектора со стороны государства, указывает эксперт.

Кроме того, в настоящее время акции сектора могут оказаться под давление рыночных условий. «На текущий момент российские инвесторы ожидают объявления дивидендов от многих компаний, в связи с чем на первый план в плане спроса инвесторов выходят компании с высокой вероятностью таких выплат»,— отмечает Мария Трофимова. При оценке высокотехнологичных компаний необходим долгосрочный горизонт инвестирования, обращает внимание Максим Кондратьев.

Виталий Гайдаев