Суд США отложил избрание меры пресечения обвиняемому в утечке документов Пентагона

Окружной суд Массачусетса не принял решения по мере пресечения в отношении 21-летнего военнослужащего ВВС США Джека Тейшейры, который обвиняется в сливе секретных документов Пентагона.

Как сообщает CNN, судья Дэвид Хеннесси по итогам заседания, которое длилось 1,5 часа, не смог определиться, стоит ли оставлять обвиняемого под стражей или освободить его под залог. Судья также не уточнил, созовет ли дополнительное заседание для оглашения решения или сообщит о нем в письменной форме.

Федеральные прокуроры просили оставить его под стражей. Прокуратура утверждала, что Джек Тейшейра все еще может иметь доступ к секретным документам американской разведки и вновь выложить их в открытый доступ, в связи с чем не рекомендовала отпускать его под залог. Кроме того, прокуроры опасаются, что обвиняемый предпримет попытку покинуть Соединенные Штаты.

Джейк Тейшейра был арестован 13 апреля. Как сообщала New York Times,— администратор чата в Discord, через который документы Пентагона оказались в сети. Об их публикации американские СМИ сообщали в апреле. По данным The New York Times, первая утечка документов, которая касалась конфликта на Украине, произошла еще в феврале 2022 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Лусине Баласян