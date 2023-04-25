Рябков: Россия делает все для возвращения своих граждан из украинского плена

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев и Москва приближаются к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». Господин Рябков заявил, что Россия делает все, чтобы вернуть домой бойцов, попавших в украинский плен.

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой»,— ответил замминистра на просьбу прокомментировать слова господина Буданова (цитата по ТАСС).

О том, что Украина и Россия приближаются к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех» Кирилл Буданов заявил 24 апреля в интервью «РБК-Украина». Он отметил, что к 24 апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек.

Москва и Киев регулярно сообщают об обменах пленными. 24 марта Киев сообщил о передаче всех тяжелораненых пленных, не назвав их число. 27 марта омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Украина передала пять тяжелораненых российских военных. 10 апреля Россия сообщила о возвращении 106 российских военных, Украина — 100. 16 апреля Украина заявила о возвращении 130 военных, Россия об обмене не сообщала. 17 апреля госпожа Москалькова заявила, что работа по обмену тяжелораненых военных продолжается.

Эрдни Кагалтынов