Посол Кубы в РФ надеется, что россияне смогут платить на острове картами «Мир» в 2023 году

Кубинские власти надеются, что россияне уже в 2023 году смогут оплачивать покупки и услуги картами российской платежной системы «Мир», сообщил посол латиноамериканской страны в РФ Хулио Гармендия Пенья. По его словам, над внедрением системы работают уже год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хулио Гармендия Пенья

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Хулио Гармендия Пенья

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу... Немножко затянулся процесс в связи с техническими моментами. Мы надеемся, что в этом году точно мы это внедрим»,— сказал посол «РИА Новости».

Хулио Гармендия Пенья напомнил, что на Кубе банкоматы уже начали принимать карты «Мир» для снятия наличных. Но, по его мнению, нужно чтобы система работала «в полном объеме».

Банкоматы начали принимать карты «Мир» на Кубе в середине марта. Приблизительный курс обмена местной валюты на рубль — 1х1,5 без учета комиссии за операцию.

Платежная система «Мир» на данный момент работает в некоторых банках-партнерах в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Больше 15 стран выражали готовность в ее внедрении.

О внедрении платежной системы — в материале «Ъ FM» «Куба ставит на "Мир"».

Леонид Уварчев