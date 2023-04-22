Президент Бразилии исключил посещение России и Украины, пока не будут созданы условия для мира

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поедет в Россию или на Украину, только когда будут созданы условия для мирного урегулирования военного конфликта. По его словам, за стол переговоров должна сесть «группа стран».

«Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя»,— заявил он на пресс-конференции в Португалии, его слова приводит CNN Brazil.

Господин Лула да Силва считает, что действия Европы и главным образом США способствуют продолжению боевых действий на Украине. Сегодня, 22 апреля, cтало известно, что бразильский лидер поручил своему советнику, бывшему министру иностранных дел Селсу Амориму посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Folha de S.Paulo сообщало, что в начале апреля господин Аморима встречался с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «изучить сценарии мирных переговоров в контексте» военного конфликта на Украине.

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Лусине Баласян