Главные новости к утру 22 апреля

Завершено расследование дела о крушении самолета «Саратовских авиалиний» рейса Москва--Орск, узнал «Ъ». При падении самолета в Подмосковье в 2018 году погиб 71 человек. Уголовное дело в отношении командира экипажа Валерия Губанова прекращено в связи с его гибелью. Два его бывших руководителя предстанут перед судом. Подробнее
Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Даглас Тейшейра начал публиковать информацию спустя 48 часов после ввода Россией войск на Украину, выяснила The New York Times. Американский военнослужащий в группе в Discord предлагал в частном порядке поделиться информацией с теми, кто живет за пределами США.
ФСБ предъявила обвинение в госизмене сотруднику завода «Промтехнология» в Москве Дмитрию Киче, сообщил источник ТАСС. Он арестован.
В Усть-Камчатском районе Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации из-за пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч.
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Пеплопад на Камчатке
«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях на Украину. Глава правления украинской компании Алексей Чернышов также провел встречи на этот счет с американскими чиновниками и членами Конгресса.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией.
Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова участвовал в боевых действиях в зоне военной операции в составе частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Господин Песков информацию не комментировал.