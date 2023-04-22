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Главные новости к утру 22 апреля

Завершено расследование дела о крушении самолета «Саратовских авиалиний» рейса Москва--Орск, узнал «Ъ». При падении самолета в Подмосковье в 2018 году погиб 71 человек. Уголовное дело в отношении командира экипажа Валерия Губанова прекращено в связи с его гибелью. Два его бывших руководителя предстанут перед судом. Подробнее

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Даглас Тейшейра начал публиковать информацию спустя 48 часов после ввода Россией войск на Украину, выяснила The New York Times. Американский военнослужащий в группе в Discord предлагал в частном порядке поделиться информацией с теми, кто живет за пределами США.

ФСБ предъявила обвинение в госизмене сотруднику завода «Промтехнология» в Москве Дмитрию Киче, сообщил источник ТАСС. Он арестован.

В Усть-Камчатском районе Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации из-за пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч.

Фотогалерея

Пеплопад на Камчатке

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12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

Фото: ИВиС ДВО РАН

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

Фото: ИВиС ДВО РАН

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях на Украину. Глава правления украинской компании Алексей Чернышов также провел встречи на этот счет с американскими чиновниками и членами Конгресса.

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Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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