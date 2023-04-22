Главные новости к утру 22 апреля

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Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Даглас Тейшейра начал публиковать информацию спустя 48 часов после ввода Россией войск на Украину, выяснила The New York Times. Американский военнослужащий в группе в Discord предлагал в частном порядке поделиться информацией с теми, кто живет за пределами США.

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В Усть-Камчатском районе Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации из-за пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч.

Фотогалерея Пеплопад на Камчатке Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря Фото: ИВиС ДВО РАН В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Пепловый шлейф составляет около 350 км Фото: ИВиС ДВО РАН В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см Фото: ИВиС ДВО РАН Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км Фото: Дмитрий Левин / ТАСС Выпадение пепла длилось около четырех часов Фото: @bondarenko_ukmr Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск Фото: Правительство Камчатского края В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом Фото: Правительство Камчатского края Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана Фото: Правительство Камчатского края Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней Фото: @bondarenko_ukmr Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году Фото: @bondarenko_ukmr Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря Фото: @bondarenko_ukmr Следующая фотография 1 / 14 12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря Фото: ИВиС ДВО РАН В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Пепловый шлейф составляет около 350 км Фото: ИВиС ДВО РАН В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см Фото: ИВиС ДВО РАН Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км Фото: Дмитрий Левин / ТАСС Выпадение пепла длилось около четырех часов Фото: @bondarenko_ukmr Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск Фото: Правительство Камчатского края В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом Фото: Правительство Камчатского края Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана Фото: Правительство Камчатского края Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней Фото: @bondarenko_ukmr Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году Фото: @bondarenko_ukmr Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря Фото: @bondarenko_ukmr Смотреть

«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях на Украину. Глава правления украинской компании Алексей Чернышов также провел встречи на этот счет с американскими чиновниками и членами Конгресса.

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