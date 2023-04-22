«Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях на Украину

Глава правления «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов провел в Вашингтоне переговоры с американскими нефтекомпаниями ExxonMobil и Halliburton. Он также встретился с американскими чиновниками и членами Конгресса, чтобы заручиться большей политической поддержкой американских инвестиций в энергетический сектор Украины. В январе, как рассказал господин Чернышов, он также говорил руководством Chevron.

«Мы понимаем, что частным компаниям довольно сложно войти (на рынок.— "Ъ") во время войны. Мы работаем над механизмом страхования для защиты их капитала. Конечно, это займет некоторое время»,— сказал господин Чернышов Financial Times.

Как отмечает Financial Times, переговоры главы правления «Нафтогаза» стали частью усилий Украины по увеличению добычи газа, который, по мнению Киева, может стать для Европы альтернативой российскому.

«Нафтогаз» надеется на подписание контракта с нефтесервисной компанией Halliburton, который позволит увеличить добычу газа примерно на 1 млрд кубометров в 2023 году, до 13,5 млрд кубометров. «Это много. И для этого нам может понадобиться серьезное расширение услуг и технологических драйверов, которые Halliburton может обеспечить»,— объяснил господин Чернышов.

Переговоры с производителями нефти Exxon и Chevron, которые не работают в стране, находятся на ранней стадии. Exxon отказалась от комментариев, Chevron не ответила на запрос.

Леонид Уварчев