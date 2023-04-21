СБУ сообщила об обмене одного священника УПЦ на 28 военнослужащих ВСУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина обменяла одного священника Украинской православной церкви (УПЦ) на 28 военнослужащих. Всего Киев, по словам господина Малюка, передал по обмену двоих клириков УПЦ. Россия эту информацию не подтверждала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Малюк

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Василий Малюк

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя (УПЦ.—"Ъ"). В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага. И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах»,— рассказал глава СБУ в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Помимо этого по материалам СБУ прекратили гражданство 19 священнослужителей УПЦ, добавил господин Малюк. Он же подчеркнул, что власти работают «исключительно в рамках закона», не взирая на церковный сан.

28 мая 2022 года Украинская православная церковь объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Причиной было названо несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу действий российской армии на Украине.

Несмотря на это, в связи с подозрениями в связях с Россией СБУ провела в приходах УПЦ несколько обысков в декабре 2022 года. В январе 2023 года украинские СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ. Тогда же настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что власти Украины ведут гонения на православную церковь.

В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, но суд отказался вставать на ее сторону. Лавру власти Украины намерены передать Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была основана в Киеве в 2018 году. Московские церковные власти считают организацию раскольнической, а Кремль требует прекратить давление на УПЦ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в случае, если священников УПЦ выселят из лавры, в России «не останутся безучастными» к их дальнейшей судьбе.

Подробнее о церковном расколе на Украине — в материале «Ъ» «Крестный уход».

Григорий Лейба