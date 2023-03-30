Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль осудил выдворение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

В Кремле осуждают выселение монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей»,— указал господин Песков в ходе пресс-кола.

Представитель Кремля также добавил, что в случае, если священников УПЦ выселят из лавры, в России «не останутся безучастными» к их дальнейшей судьбе. Однако действия священнослужителей будут полностью зависеть от их решения, резюмировал господин Песков.

10 марта монахов УПЦ обязали освободить сооружения Киево-Печерской лавры. 23 марта организация оспорила решение в суде, однако, по словам представителей УПЦ, к 29 марта трое судей взяли самоотвод от рассмотрения этого дела. До этого в Киеве сообщали, что предложат монахам УПЦ перейти в состав недавно основанной Православной церкви Украины (Московский патриархат организацию не признает и считает раскольнической).

Подробности церковного раскола на Украине — в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...