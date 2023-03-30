Кремль осудил выдворение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

В Кремле осуждают выселение монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей»,— указал господин Песков в ходе пресс-кола.

Представитель Кремля также добавил, что в случае, если священников УПЦ выселят из лавры, в России «не останутся безучастными» к их дальнейшей судьбе. Однако действия священнослужителей будут полностью зависеть от их решения, резюмировал господин Песков.

10 марта монахов УПЦ обязали освободить сооружения Киево-Печерской лавры. 23 марта организация оспорила решение в суде, однако, по словам представителей УПЦ, к 29 марта трое судей взяли самоотвод от рассмотрения этого дела. До этого в Киеве сообщали, что предложат монахам УПЦ перейти в состав недавно основанной Православной церкви Украины (Московский патриархат организацию не признает и считает раскольнической).

Подробности церковного раскола на Украине — в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Григорий Лейба