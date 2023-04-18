Министр обороны Польши заявил о планах создания Академии HIMARS в стране

В Польше хотят создать Академию HIMARS, в которой будут проходить тренировки по использованию этой артиллерийской системы. Об этом в Twitter написал министр обороны страны Мариуш Блащак. Он также заявил, что Варшава получит первые американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в конце 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Сегодня в Торуне проходит конференция European Rocket Artillery, на которой будут обсуждаться детали этого проекта (академии.— "Ъ")»,— сообщил господин Блащак.

HIMARS — высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения, является облегченной РСЗО, смонтированной на колесном шасси.

Эти РСЗО, которые гипотетически способны бить с территории Украины по целям в РФ, поставляются Киеву после начала военной операции.

В феврале 2023 года Госдеп США одобрил покупку Польшей передовых ракет и пусковых установок на сумму $10 млрд. Соглашение включает в себя 18 HIMARS, сообщало Defense News. В марте министр обороны Польши представил планы по размещению HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью России.

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Мария Федотова