Посол РФ: Дания отвергает взаимодействие с Россией по «Северным потокам»

Власти Дании отвергают любое взаимодействие с Россией по вопросу расследования подрыва «Северных потоков», заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Он отметил, что, хотя в Дании и заявляют о проведении расследования, до сих пор нет «никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах».

«Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования»,— сказал господин Барбин «Известиям». Он считает это опасным прецедентом, так как вместо усилий в борьбе с терроризмом и преступностью «взят курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности». Дипломат заверил, что Россия продолжит добиваться «всестороннего, прозрачного и беспристрастного» расследования диверсий.

Владимир Барбин считает преждевременными рассуждения о возможном ремонте газопроводов. По его мнению, «такая возможность, наверное, могла быть рассмотрена только в случае заинтересованности европейских стран в поставках российского газа по этому маршруту».

Россия в рамках Совета безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. Документ подготовили после материала американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на источник утверждал, что к взрывам в сентябре 2022 года были причастны США. Западные СМИ писали, что к подрывам может быть причастна проукраинская группировка. Господин Херш уверял, что Вашингтон подготовил для СМИ эту «ложную версию» ЧП. По данным СМИ, в начале апреля Дания, Германия и Швеция начали сотрудничать в расследовании взрывов.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Версии расходятся потоками».

Леонид Уварчев