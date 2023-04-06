Полицию тронули ролики

Суд в Казани сегодня рассмотрит первое в Татарстане дело, возбужденное по новому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Его фигурантами стали студент КФУ, гражданин Китая Хаоян Сюй и фармацевт, россиянин Гела Гогишвили, которые ведут блоги о своих отношениях. Вчера их задержала полиция, полагая, что несовершеннолетние подписчики блогеров могут видеть, как молодые люди «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга». Господину Гогишвили грозит значительный штраф, а Хаояну Сюю — выдворение из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фотоархив Хаоян Сюй в соцсетях Фото: фотоархив Хаоян Сюй в соцсетях

О том, что в отношении блогеров 23-летнего Гелы Гогишвили и 21-летнего Хаояна Сюя полиция Казани составила протоколы об административном правонарушении, „Ъ“ рассказал адвокат Адель Хайдаршин. По его словам, господина Гогишвили обвиняют по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Ему грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. В отношении Хаояна Сюя составили протокол по ч. 4 той же статьи, поскольку он иностранец — гражданин Китая. Господину Сюю могут назначить как штраф, так и административный арест до 15 суток с последующим выдворением из России.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Закон предусматривает крупные штрафы, а также административные аресты или приостановку деятельности компании на срок до 90 суток. Ранее запрет ЛГБТ-пропаганды действовал только среди детей, но сейчас закон распространяется на лиц любого возраста. За пропаганду среди несовершеннолетних была введена отдельная ст. 6.21.2 КоАП, по которой наказания стали жестче.

Гела Гогишвили и Хаоян Сюй ведут несколько блогов в различных социальных сетях, где в основном рассказывают о своих отношениях. Так, в TikTok у них по 370 тыс. подписчиков, в Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — 15 тыс. и 23 тыс. подписчиков. За их каналом на YouTube следят 65 тыс. человек, за Telegram-каналом — 13 тыс. человек. Господин Сюй является студентом филологического факультета Казанского федерального университета (КФУ), где изучает русский язык. Гела Гогишвили — гражданин РФ грузинского происхождения, родом из Москвы. Работает фармацевтом, после знакомства с Хаояном Сюем переехал в Казань.

Молодые люди рассказывали, что после принятия закона о запрете гей-пропаганды стали получать угрозы расправы. По их словам, им также поступали звонки из полиции с требованием явиться в участок и оплатить штраф за «пропаганду ЛГБТ». Однако они отказались идти в полицию.

По словам Гелы Гогишвили, полицейские вчера остановили Хаояна Сюя на улице Межлаука и попросили предъявить документ, чтобы проверить его регистрацию как иностранца. У господина Сюя паспорта с собой не оказалось. Когда Гела Гогишвили привез документы, обоих блогеров доставили в отдел полиции «Япеева». По утверждению молодых людей, к ним около двух часов не пускали адвоката. Также в отдел приезжали представители консульства Китая.

После составления протоколов полиция отпустила Гелу Гогишвили. Хаоян Сюй остался ночевать в отделе, поскольку вменяемая ему статья подразумевает арест, пояснил „Ъ“ адвокат Хайдаршин.

По словам адвоката, административные дела были возбуждены после жалобы жителя Новосибирской области, который, как считает господин Хайдаршин, может быть «ненавистником ЛГБТ». Он сообщил в полицию, что молодые люди выкладывают в интернете «гомоэротичные материалы», и указал адреса интернет-страниц.

В итоге полиция на канале в YouTube обнаружила 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», где мужчины «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга за различные части тела». По данным полиции, среди подписчиков канала есть почти 2 тыс. несовершеннолетних. «Никакой экспертизы, конечно же, не проводилось. В протоколе просто указали то, что был исследован видеоматериал, в котором содержится информация, которая как-то пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения»,— пояснил „Ъ“ господин Хайдаршин.

Адвокат подчеркнул, что молодые люди не признают своей вины. Он считает, что необходима экспертиза, чтобы «установить факт пропаганды», о чем намерен ходатайствовать на судебном заседании. Ожидается, что суд рассмотрит административные протоколы уже сегодня. По данным господина Хайдаршина, это первое в регионе дело по новому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. «В рамках Татарстана это беспрецедентная ситуация»,— отметил адвокат.

В МВД по Татарстану задержание блогеров оперативно прокомментировать „Ъ“ не смогли, обещав предоставить информацию позднее.

Кирилл Антонов