The Economist: утечка документов США показала причастность агентов СБУ к взрыву на аэродроме в Белоруссии

26 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила доказательства причастности своих агентов к взрыву на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Об этом пишет The Economist со ссылкой на секретные данные Пентагона, попавшие в сеть на минувшей неделе.

Из документов американской разведки следует, что агенты СБУ, причастные к инциденту на аэродроме, действовали вопреки приказам. Издание отмечает, что спецслужба и украинские власти не знали о планах своих сотрудников совершить подобную диверсию.

Соединенные Штаты, пишет The Economist, узнали эту информацию при помощи радиоэлектронной разведки. Оценка атаки российского самолета А-50 в Белоруссии содержится в документе с грифом «совершенно секретно», уточняет издание.

О взрывах на аэродроме Мачулищи, находящемся в 12 км от Минска, 26 февраля сообщила признанная в Белоруссии террористической инициатива BYPOL. Она утверждала, что в результате оказались повреждены передняя и центральная части российского самолета с бортовым номером 42.

1 марта Минобороны Белоруссии показало видео с А-50. Когда сняли этот видеоролик, не уточнялось, в нем показан самолет с номером 43. 7 марта глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что приблизительно через пять дней после диверсии власти задержали подозреваемого — уроженца Кривого Рога с российским паспортом. Белорусский президент утверждал, что подозреваемого завербовали агенты СБУ. По словам господина Лукашенко, самолет не получил значительных повреждений.

Позднее на допросе назвавший себя Николаем Швецом задержанный рассказал, что «подорвал самолет» при помощи двух беспилотников по заданию украинской спецслужбы. Официально Украина отрицала свою причастность к инциденту. Офис президента страны заявлял, что к диверсиям на аэродроме Мачулищи причастны «местные партизаны».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян