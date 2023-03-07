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Коммерсантъ FM
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Офис президента Украины: к диверсиям на аэродроме Мачулищи причастны «местные партизаны»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за диверсию в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи ответственны «местные партизаны». В Белоруссии сообщали, что подозреваемый в совершении диверсии имеет российский паспорт.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Атака по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами»,— написал Михаил Подоляк в Twitter.

Cегодня, 7 марта, Александр Лукашенко на торжественной церемонии рассказал, что через примерно пять дней после совершенной в Мачулищах диверсии на территории Белоруссии были задержаны «террорист и его пособники». Организатором преступления, по информации белорусского президента, был уроженец Кривого Рога с российским и украинским гражданством. Он якобы был завербован Службой безопасности Украины.

Об инциденте стало известно 26 февраля. Белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что в результате двух взрывов на аэродроме пострадали передняя и центральная части А-50 с бортовым номером 42, а также его авионика и радиолокационная антенна. 1 марта Минобороны Белоруссии опубликовало видео с целым самолетом А-50 с бортовым номером 43. Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко рассказал, что самолет А-50 получил незначительные повреждения, однако белорусские власти все же попросили российскую сторону взять самолет на обслуживание, а в Белоруссию прислать другой.

Лусине Баласян

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