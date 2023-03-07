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Коммерсантъ FM
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В МИД Украины отвергли обвинения в причастности к инциденту с самолетом А-50

Украина не имеет отношения к событиям на аэродроме Мачулищи (Минская область, Белоруссия), где в результате двух взрывов был поврежден российский самолет А-50. В ведомстве считают, что Белоруссия пытается создать искусственную угрозу для оправдания поддержки действий российской армии.

«Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи… Александр Лукашенко также разрешил себе грубый персональный выпад в адрес Президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа»,— говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

26 февраля белорусская оппозиционная платформа BYPOL сообщила о двух взрывах на аэродроме Мачулищи. По сведениям организации, пострадали передняя и центральная части российского военного самолета А-50.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произошедшее — «вызов» Киева Минску. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы, а президента Украины Владимира Зеленского назвал гнидой. В офисе господина Зеленского сказали, что атака по А-50 — это проведенная местными партизанами антитеррористическая акция.

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