«Химки» назначили Андрея Талалаева главным тренером

Главным тренером футбольного клуба «Химки» назначен Андрей Талалаев. Прежде этот пост занимал Спартак Гогниев, а после его ухода обязанности главного тренера исполнял Ринат Билялетдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Талалаев в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Талалаев в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«"Химки" подписали контракт с новым главным тренером Андреем Талалаевым. Договор долгосрочный, рассчитанный на пять лет»,— сообщил ТАСС генеральный директор клуба Николай Оленев.

Андрей Талалаев уже возглавлял «Химки» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Клуб провел с ним 33 матча, одержал 20 побед, шесть раз проиграл и семь сыграл вничью. 50-летний Талалаев также тренировал московские клубы «Торпедо» и «Спартак», самарские «Крылья Советов», армянский «Пюнике».

О расторжении договора со Спартаком Гогниевым «Химки» сообщили 3 апреля. Он возглавлял клуб с сентября 2022 года.

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на ее счету 13 очков. 2 марта «Химки» потерпели самое крупное в своей истории в РПЛ поражение. Команда уступила «Краснодару» со счетом 0:6.

В конце марта руководство «Торпедо» приняло решение о прекращении трудового договора с главным тренером Андреем Талалаевым. За пять месяцев работы в клубе, который является безоговорочным аутсайдером турнира, 50-летний специалист не сумел добиться перелома в результатах. На должность главного тренера команды был назначен испанец Жозеп Клотет.

Подробнее о карьере Андрея Талалаева — в материале «Ъ» «Андрея Талалаева торпедировали с должности».

Лусине Баласян