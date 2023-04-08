Главные новости к утру 8 апреля

В соцсетях появилась еще одна партия секретных документов США. Материалы касаются Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщили источники The New York Times. Речь идет о больше чем 100 документах.

Суд начал рассматривать дело в отношении контрактника, обвиняемого в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца во время специальной военной операции, узнал «Ъ». По данным СКР, уроженец Ингушетии выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот погиб накануне в бою по его вине. О деле

Встреча Эмманюэля Макрона и Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира на Украине, заявил высокопоставленный французский источник Bloomberg. По данным агентства, председатель КНР в конце встречи поблагодарил президента Франции за «разъяснение вопросов».

Россия не смогла войти в три органа ООН по результатом выборов на нынешней неделе. Речь идет о Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН, исполнительном совете ЮНИСЕФ и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вместе с тем РФ удалось войти в два других органа.

Китайская армия приступила к трехдневным военным учениям в акватории у острова Тайвань. Пекин назвал это «предостережением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и сговору внешних сил».

Дарья Касаткина обыграла Мэдисон Киз в 1/4 финала Charleston Open. В полуфинале первая ракетка России сыграет с Онс Жабер из Туниса.