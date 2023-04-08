Bloomberg: во Франции считают встречу Макрона и Си началом для работы по миру на Украине

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира на Украине, заявил высокопоставленный французский источник Bloomberg. По его словам, Париж не ожидает, что Пекин полностью сменит сторону в конфликте. Источник агентства также отметил, что в конце встречи господин Си поблагодарил господина Макрона за «разъяснение вопросов».

Господин Макрон находился в Китае с трехдневным официальным визитом. Французский президент в ходе встречи с господином Си выражал надежду, что китайская сторона сможет убедить Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Председатель КНР заявлял, что Пекин готов поддержать любое предложение Франции, которое приведет к политическому разрешению конфликта на Украине. По данным Politico, господину Макрону не удалось изменить позицию Китая по Украине.

О том, как Китай стал одним из главных центров мировой дипломатии,— в материале «Ъ» «Пекин стал Меккой для дипломатов и политиков».

Леонид Уварчев