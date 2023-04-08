Касаткина вышла в полуфинал Charleston Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Мэдисон Киз из США в 1/4 финала Charleston Open. Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. В 1/2 финала Дарья Касаткина сыграет с Онс Жабер из Туниса.

25-летняя Касаткина — первая ракетка России, восьмая ракетка мира. На ее счету победы на шести турнирах под эгидой WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 28-летняя Киз находится на 22-й строчке рейтинга теннисисток. У нее шесть титулов WTA.

Charleston Open — турнир в категории WTA 500, проводится в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Призовой фонд составляет $780 тыс. Касаткина была победительницей Charleston Open в 2017 году.

Леонид Уварчев