Посольство России сообщило о нахождении Алексея Москалева в белорусском СИЗО

Гражданин России Алексей Москалев, задержанный в Белоруссии, находится на территории республики. Он содержится в СИЗО города Жодино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

«Отмечу, что работа по данному российскому гражданину ведется по линии правоохранительных органов России и Беларуси»,— указал собеседник агентства.

28 марта суд в Тульской области приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о дискредитации армии России из-за поста о Буче в соцсети «Одноклассники» (ч. 1 ст. 280.3 УК). В день приговора стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. После без подробностей сообщалось, что он был задержан в Минске.

53-летний Москалев один воспитывал дочь Марию, они жили в Тульской области. Когда 2 марта его поместили под домашний арест, дочь забрали в приют. 4 апреля детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что девочке ищут замещающую семью. На следующий день госпожа Львова-Белова заявила, что Марию из приюта забрала ее мать, которая до этого долгое время не виделась с ребенком.

Подробности дела Алексея Москалева — в материале «Ъ» «Дело о дискредитации осложнилось побегом».

Григорий Лейба