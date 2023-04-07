Глава Минобороны Эстонии допустил закупку снарядов для Украины за пределами ЕС

Странам Евросоюза (ЕС) нужно рассмотреть возможность закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы, считает глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, такой подход позволит обеспечить Киев необходимым количеством снарядов в короткие сроки.

«Первичной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы»,— сказал он в интервью газете Postimees.

Господин Певкур добавил, что в этом случае для компенсации поставок боеприпасов из фонда ЕС европейским странам нужно будет организовать отдельный тендер. Сейчас этот вопрос обсуждают Франция и Германия, уточнил он. «Мы сейчас как раз ведем переговоры о том, как быстро они могут получить снаряды от своих производителей»,— рассказал министр.

Украина уже получила от Эстонии военную помощь почти на €400 млн. В феврале эстонские власти предложили ЕС вложить около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов для Украины. По их подсчетам, Киев использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. боеприпасов в месяц. Венгрия не хочет участвовать в закупке. По данным Politico, ЕС пока не может решить, где покупать снаряды.

Подробнее о военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Европейцы снаряжают Украину».

Лаура Кеффер