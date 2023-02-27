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Коммерсантъ FM
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Украина получила от Эстонии военную помощь почти на €400 млн

Эстония накануне передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизоры, а также генераторы, зарядные устройства и одежда. В общей сложности эстонские власти выделили на помощь Киеву почти €400 млн (более 1% от ВВП страны), сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Вчера, 26 февраля, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Киеве с украинским коллегой Алексеем Резниковым и во время встречи объявил о новом пакете помощи. Кроме того, в сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Третий полевой госпиталь будет создан в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые потратили на проект €7,8 млн, он появится на Украине в ближайшие недели. Эстония получит возмещение из Европейского фонда мира на €156 млн, уточняет ERR.

В феврале Эстония предложила странам Евросоюза (ЕС) вложить около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов Украине. По подсчетам эстонских властей, Украина использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. боеприпасов в месяц, и они считают, что ЕС нужно срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, «чтобы помочь украинским военным выдержать войну». Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Лаура Кеффер

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