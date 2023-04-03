Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян и белорусов до международных турниров

Всемирная федерация тхэквондо (WT) допустила российскую и белорусскую команды до международных турниров под собственной эгидой, сообщили в организации. Атлетам разрешат выступать в нейтральном статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Иванов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Вадим Иванов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Совет также одобрил создание наблюдательного комитета и процедуру проверки обеспечения строгого нейтралитета участников соревнований и вспомогательного персонала»,— указано на официальном сайте организации.

Процедура будет включать в себя трехступенчатую проверку на национальном, континентальном и всемирном уровнях, в ходе которой от потенциальных участников стартов среди прочего потребуют «личное подтверждение» нейтральной позиции.

О решении федерации уже знают в сборной России. «Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане»,— сообщил ТАСС глава национальной команды Вадим Иванов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к международным соревнованиям российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В Москве условия МОК назвали неприемлемыми.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Вот тебе МОК, а вот и порог».

Григорий Лейба