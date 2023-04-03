Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян и белорусов до международных турниров

Всемирная федерация тхэквондо (WT) допустила российскую и белорусскую команды до международных турниров под собственной эгидой, сообщили в организации. Атлетам разрешат выступать в нейтральном статусе.
Вадим Иванов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
«Совет также одобрил создание наблюдательного комитета и процедуру проверки обеспечения строгого нейтралитета участников соревнований и вспомогательного персонала»,— указано на официальном сайте организации.
Процедура будет включать в себя трехступенчатую проверку на национальном, континентальном и всемирном уровнях, в ходе которой от потенциальных участников стартов среди прочего потребуют «личное подтверждение» нейтральной позиции.
О решении федерации уже знают в сборной России. «Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане»,— сообщил ТАСС глава национальной команды Вадим Иванов.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к международным соревнованиям российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В Москве условия МОК назвали неприемлемыми.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Вот тебе МОК, а вот и порог».