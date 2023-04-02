Главные новости за выходные 1–2 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

С 1 мая могут запустить регулярные паромы из Трабзона в Сочи. Турецкая и российская сторона уже достигли договоренностей и 6 апреля собираются подписать соглашение о возобновлении перевозок.

Свято-Михайло-Афонская Закубанская общежительная мужская пустынь в Адыгее заявила о готовность принять в свою обитель монахов Киево-Печерской лавры, которых выселяют из монастыря украинские власти.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что переломный момент в вооруженном противостоянии России и Украины произойдет к осени 2023 года.

Футбольный клуб «Краснодар» разгромил подмосковные «Химки» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 6:0.

Следователи начали проверку по факту исчезновения шести детей в возрасте от 8 до 13 лет. Их искали больше суток и нашли живыми.

В Сочи задержали мужчину, зарезавшего собаку своей девушки. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Краснодаре полиция проводит проверку сообщения о массовом отравлении собак на территории школы №94.

В Краснодарском крае начали проверку по факту аварии на трассе «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», в которой погибли три человека.

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