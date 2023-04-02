СКР проводит доследственную проверку после исчезновения шести подростков в Сочи

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи проводит доследственную проверку по факту исчезновения шести детей в возрасте от 8 до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

«Со слов несовершеннолетних, они самостоятельно, без принуждения, ушли из дома, так как хотели погулять без присмотра взрослых, за время отсутствия противоправных действий в отношении них не совершалось»,- сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

31 марта подростки самостоятельно ушли гулять и домой не вернулись. Сутки родители самостоятельно искали детей, но потом обратились в правоохранительные органы. Местонахождение всех подростков установлено, сейчас с ними работает следователь, в ближайшее время их передадут родителям. Прокуратура организовала проверку.

Татьяна Ручкина

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